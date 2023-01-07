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Batman'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-20' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Batman’da 650 personelin katılımı ile 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

07.01.2023 - 10:44 | | DHA
Batman'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-20' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar' operasyonu başlatıldı.

Batmanda Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu başlatıldı

Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel, 44 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış’ operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

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