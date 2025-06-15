GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBatman'da balkon faciası: 3 ölü, 6 yaralı!
HaberlerGündem Haberleri Batman'da balkon faciası: 3 ölü, 6 yaralı!

Batman'da balkon faciası: 3 ölü, 6 yaralı!

15.06.2025 - 16:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman'da balkon faciası: 3 ölü, 6 yaralı!

Batman’ın Beşiri ilçesinin Atbağı köyünde çöken balkonun altında oturan 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Atbağı köyünde iki katlı bir yapının balkonu çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla enkaz altından çıkartılan Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Raman Yel (19), Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel (24) ve Halis Yel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Raman, Ahmet Veysel ve Veysel Karani Yel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

 

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Anadolu Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde renkli görüntüler! Kimi 63 yaşında mezun oldu, kimi de profesör olmasına rağmen bölüm bitirdi
#Gündem

Anadolu Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde renkli görüntüler! Kimi 63 yaşında mezun oldu, kimi de profesör olmasına rağmen bölüm bitirdi

Genç kadın girişimci köyüne fabrika kurdu! Tonlarca üretim yapıyor ama siparişlere yetişemiyor
#Ekonomi

Genç kadın girişimci köyüne fabrika kurdu! Tonlarca üretim yapıyor ama siparişlere yetişemiyor