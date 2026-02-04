Batman’da akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
04.02.2026 - 19:08

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman’da akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Batman Acetler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçaklar kullanıldı. Kavgada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

