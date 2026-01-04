Batman'da 5 Ocak Pazartesi günü (yarın) okullar tatil mi? Batman Valiliği'nden açıklama geldi mi?

Haberin Devamı

Kent merkezine yakın ilçelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Kozluk ve Sason ilçelerinin kırsal kesimlerinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde çatılarda biriken karların çökme riskine yol açtığı, hatta bazı çatıların çöktüğü bildirildi. Kar yağışıyla birlikte yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son dört gün içerisinde toplam 4 bin 800 kilometrelik yol ağının kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldığı ifade edildi. Karla kaplı köy ve mezra yollarında çalışmaların devam ettiği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

Yetkililer, özellikle buzlanmanın oluştuğu kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

BATMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Batman'da son 20 yılın en soğuk yılı yaşanırken 5 Ocak Pazartesi günü (Yarın) okulların tatil edilip edilmediği hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Şu ana kadar resmi tatil haberi gelmedi.

BATMAN VALİLİĞİ DUYURDU

