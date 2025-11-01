Batman Belediyesi açıkladı! Çok sayıda işçi alınacak

Haberin Devamı

14 Ekim – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan Beden İşçisi, Unlu Mamuller İşçisi, Bazalt Taşı Ustası – Kilit Taşı Ustası, İnşaat İşçisi, Otobüs-Kamyon Ustası, Otobüs Şoförü, Grafiker ve Yazılım veya Bilgisayar Mühendisi unvanlarındaki kadrolar için 31 Ekim 2025 Cuma günü (bugün) saat 14.00’da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Batman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kura çekimine ilişkin detaylar şu şekilde paylaşıldı:

• 20 Beden İşçisi için: 80 kişi ön kuraya dahil edilecektir.

• 1 Unlu Mamuller İşçisi için: Başvuru sayısı ön kura sınırını aşmadığından ön kura yapılmayacaktır.

• 5 Bazalt Taşı Ustası ve 3 Kilit Taşı Ustası için: Başvuru sayısı ön kura sınırını aşmadığından ön kura yapılmayacaktır.

• 12 İnşaat İşçisi için: 48 kişi ön kuraya dahil edilecektir.

• 5 Otobüs-Kamyon Ustası için: 20 kişi ön kuraya dahil edilecektir.

• 30 Otobüs Şoförü için: 120 kişi ön kuraya dahil edilecektir.

• 1 Grafiker için: 4 kişi ön kuraya dahil edilecektir.

• 1 Yazılım veya Bilgisayar Mühendisi için: 4 kişi ön kuraya dahil edilecektir.

Kura çekimi, Kültür Mahallesi’nde bulunan Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, kura çekimi @BatmanBelediyesiWebTv adlı YouTube kanalı üzerinden https://www.youtube.com/live/swBHBb4zxx4 canlı olarak yayınlanacaktır.