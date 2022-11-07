CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekede, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de Twitter'daki hesabından yaptığı 'Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç' paylaşımına yer verildi. Paylaşımın, terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğini kaydedildi.