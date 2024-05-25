Başkomutanlık Yasası nedir? Başkomutanlık Yasası ne zaman çıktı, hangi savaştan sonra çıkarıldı, Başkomutanlık Tasası ve Tekalifi Milliye emirleri neden çıkarıldı?

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele döneminde Kütahya ve Eskişehir Muharebelerinden sonra TBMMnin 5 Ağustos 1921 tarihli kanunuyla ve üç ay süreyle Türk Ordusunun Başkomutanlığına getirildi. Peki, Başkomutanlık Yasası nedir? Başkomutanlık Yasası ne zaman çıktı, hangi savaştan sonra çıkarıldı?

BAŞKOMUTANLIK YASASI NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ SAVAŞTAN SONRA ÇIKARILDI?

Başkumandanlık kanunu, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya Türk ordusunun başkomutanlığını verdiği 5 Ağustos 1921 tarihli kanun.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ NELERDİR?



1)Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.



2)Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.



3)Her aile bir askeri giydirecek.



4)Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.



5)Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.



6)Her türlü makineli aracın %40’ına el konacak.



7)Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.



8)Sahipsiz bütün mallara el konacak.



9)Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.



10)Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

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