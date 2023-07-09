"Başkomiserim" diyerek 300 bin lira dolandırdılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi kendisini başkomiser olarak tanıtarak 300 bin lira dolandıran şahıs ve suç ortağı, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyet Amirliğine gelen M.İ.S. adlı bir kişi, 4 Temmuz Salı günü kendisini başkomiser olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla arandığını ve kendisinin soruşturma dosyasında ve kuyumcu soygununda adı geçtiğini, evinde bulunan para ve değerli eşyaları adresine gelecek olan şahsa teslim etmesi gerektiğini, aksi takdirde evinde arama yapılacağını ve suçlu duruma düşeceğini söylediğini, bunun üzerine evinde bulunan yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşya ve nakit parayı kapıya gelen şahsa teslim ettiğini anlattı. Nakit parayı ve ziynet eşyalarını teslim ettikten sonra ise şüphelendiğini ve dolandırıldığını anladığını belirten M.İ.S., kendisini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek kamera ve çevre araştırması sonucunda tespit ettikleri İ.B. ve A.H.A.'yı 8 Temmuz Cumartesi günü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 300 bin lira değerindeki nakit para ve ziynet eşyası da ele geçirildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.B.'nin 14, A.H.A.'nın ise 5 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.