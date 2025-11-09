Başkentte freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarparak durdu

Keçiören'deki 23 Nisan Mahallesi Zorlu Sokak'ta seyir halinde olan kamyonun freni tutmadı.

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölü ya da yaralının olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.