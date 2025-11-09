GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBaşkentte freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarparak durdu
HaberlerGündem Haberleri Başkentte freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarparak durdu

Başkentte freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarparak durdu

09.11.2025 - 01:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Başkentte freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarparak durdu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni patlayan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Keçiören'deki 23 Nisan Mahallesi Zorlu Sokak'ta seyir halinde olan kamyonun freni tutmadı.

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölü ya da yaralının olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Güncel Haberler

Kayseri’de kız meselesi cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı
#Gündem

Kayseri’de kız meselesi cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Başkentte freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarparak durdu
#Gündem

Başkentte freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarparak durdu

Karaman’da trafik kazası: Üç araç kavşakta çarpıştı
#Gündem

Karaman’da trafik kazası: Üç araç kavşakta çarpıştı