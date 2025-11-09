Başkentte freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarparak durdu
09.11.2025 - 01:01Güncellenme Tarihi:
Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni patlayan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
Keçiören'deki 23 Nisan Mahallesi Zorlu Sokak'ta seyir halinde olan kamyonun freni tutmadı.
Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ölü ya da yaralının olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.