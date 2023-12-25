Başından yaralı halde bulundu, hastanede öldü; üzerinden 944 bin liralık çek çıktı

Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'ndeki boş bir arazide, gece saatlerinde bir kişi yaralı olarak bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının Ercan Özdemir olduğu ve başından yaralandığı belirlendi. İlk müdahale sonrası Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden 944 bin liralık çek çıkan Özdemir'in ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle otopsi yapılacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.