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Basın Ekspres'te oluşan trafik sürücüleri canından bezdirdi! Çözüm bekliyorlar

Basın Ekspres yolu ve Tem Edirne bağlantısında oluşan trafik sürücüleri isyan ettirdi. Özellikle iş çıkış saatlerinde uzun süre trafikte kalan sürücüler, yetkililerden sorunun çözümü için yardım istedi. Oluşan trafik dron ile havadan da görüntülendi.

22.03.2023 - 09:26 | | İHA
Basın Ekspres'te oluşan trafik sürücüleri canından bezdirdi! Çözüm bekliyorlar

İstanbul Avrupa yakasında trafik akışını sağlayan en önemli güzergahlardan biri olan Basın Ekspres yolunda özellikle iş çıkışı oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Atatürk Havalimanı istikametinden gelerek Başakşehir'e ve Edirne istikametine dönmek isteyen sürücüler, saatlerce trafikte beklemek zorunda kalıyor. Akşam iş çıkışında Basın Ekspres yolunu kullanarak yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenyurt'a gitmek bazı günlerde saatleri buluyor. Adeta adım adım ilerleyen trafik, sürücüleri canından bezdiriyor.

Basın Ekspreste oluşan trafik sürücüleri canından bezdirdi Çözüm bekliyorlar

"SÜREKLİ BÖYLE TRAFİK OLUYOR"

Yaklaşık iki saattir yolda olduğunu söyleyen bir sürücü, "Esenyurt'a gitmeye çalışıyoruz bir türlü gidemedik. Artık bilemiyorum bu sorun nasıl çözülür" ifadelerini kullanırken, bir başka sürücü ise "1 saattir trafikteyiz. Halkalı'dan geliyoruz Edirne yönüne gidiyoruz. Sürekli böyle trafik oluyor. Bu trafik çözülmez" dedi.

Basın Ekspreste oluşan trafik sürücüleri canından bezdirdi Çözüm bekliyorlar

"TRAFİK OLUNCA HEMEN GELİYORUZ"

Trafik sürücüleri isyan ettirirken, seyyar satıcıların ise yüzünü güldürüyor. Oluşan trafik yoğunluğunu fırsata çevirerek su ve simit sana bir seyyar satıcı, "Trafik olunca hemen geliyoruz. Trafik olmaza evimizde yatacağız. Su simit ne varsa satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürücüler, yetkililerden trafik sorununa bir çözüm bulunmasını istiyor.

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