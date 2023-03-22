Basın Ekspres'te oluşan trafik sürücüleri canından bezdirdi! Çözüm bekliyorlar

İstanbul Avrupa yakasında trafik akışını sağlayan en önemli güzergahlardan biri olan Basın Ekspres yolunda özellikle iş çıkışı oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Atatürk Havalimanı istikametinden gelerek Başakşehir'e ve Edirne istikametine dönmek isteyen sürücüler, saatlerce trafikte beklemek zorunda kalıyor. Akşam iş çıkışında Basın Ekspres yolunu kullanarak yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenyurt'a gitmek bazı günlerde saatleri buluyor. Adeta adım adım ilerleyen trafik, sürücüleri canından bezdiriyor.

"SÜREKLİ BÖYLE TRAFİK OLUYOR"



Yaklaşık iki saattir yolda olduğunu söyleyen bir sürücü, "Esenyurt'a gitmeye çalışıyoruz bir türlü gidemedik. Artık bilemiyorum bu sorun nasıl çözülür" ifadelerini kullanırken, bir başka sürücü ise "1 saattir trafikteyiz. Halkalı'dan geliyoruz Edirne yönüne gidiyoruz. Sürekli böyle trafik oluyor. Bu trafik çözülmez" dedi.

"TRAFİK OLUNCA HEMEN GELİYORUZ"



Trafik sürücüleri isyan ettirirken, seyyar satıcıların ise yüzünü güldürüyor. Oluşan trafik yoğunluğunu fırsata çevirerek su ve simit sana bir seyyar satıcı, "Trafik olunca hemen geliyoruz. Trafik olmaza evimizde yatacağız. Su simit ne varsa satıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sürücüler, yetkililerden trafik sorununa bir çözüm bulunmasını istiyor.