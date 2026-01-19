Başakşehir'de yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü
19.01.2026 - 16:30Güncellenme Tarihi:
İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir araç, sanayi sitesinin güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saat 07.20 sıralarında İkitelli OSB Bedrettin Dalan Bulvarı'nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Bir otomobil sürücüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan bir sanayi sitesinin güvenlik kulübesine çarptı.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Çarpışmanın şiddetiyle kulübenin giriş kapısında ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza anında kulübede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.