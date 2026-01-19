GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBaşakşehir'de yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü
HaberlerGündem Haberleri Başakşehir'de yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Başakşehir'de yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü

19.01.2026 - 16:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Başakşehir'de yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir araç, sanayi sitesinin güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saat 07.20 sıralarında İkitelli OSB Bedrettin Dalan Bulvarı'nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Bir otomobil sürücüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan bir sanayi sitesinin güvenlik kulübesine çarptı. 

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Çarpışmanın şiddetiyle kulübenin giriş kapısında ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza anında kulübede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

 

Güncel Haberler

Başakşehir'de yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü
#Gündem

Başakşehir'de yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kardeşinin cesedini tel örgüye bağladı, kaldırım taşıyla nehre attı! Mahkemeden karar çıktı
#Gündem

Kardeşinin cesedini tel örgüye bağladı, kaldırım taşıyla nehre attı! Mahkemeden karar çıktı

68 yaşında kızını kandırdı, eşini salonda öldürdü! Şüpheler doğru çıktı, intihar etti
#Gündem

68 yaşında kızını kandırdı, eşini salonda öldürdü! Şüpheler doğru çıktı, intihar etti