Başakşehir'de TIR yangını son anda söndürüldü!

20.05.2026 - 09:21
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde garajda çıkan TIR yangını son anda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Dolapdere Sanayi Sitesi 6. Ada'da bulunan iş yerinde meydana geldi. Kapalı durumda olan tamirhane olarak kullanılan iş yerinin garajındaki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ise yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan TIR kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzce'de 'hayali stajyer' oyunu: Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip, vurgun yaptılar! 12 kişi yakalandı
MALATYA SON DEPREMLER | Malatya ve çevre illerde son 20 yılda meydana gelen depremler! İşte bölgedeki aktif fay hatları
MALATYA SON DEPREMLER | Malatya ve çevre illerde son 20 yılda meydana gelen depremler! İşte bölgedeki aktif fay hatları

Müşteriler sırf onun için geliyor! Trabzon'da kendini kedi sanan kuzu Abbas, restoranın maskotu oldu
