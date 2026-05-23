Başakşehir'de kaydedildi: TIR iki aracın üstüne devrildi

23.05.2026 - 08:36
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, iki aracın üstüne devrildi. Araç sürücüsü yaralandı.

Olay, Güvercintepe Mahallesi Yan Yol Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. TIR şoförü yokuştan indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan TIR daha sonra yan yatarak sol şeritte ilerleyen otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada ara sokaktan çıkan hafif ticari araçta TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR şoförü ve otomobilde mahsur kalan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de caddede güvenlik önlemi alırken TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR'ın kontrolden çıkıp yan yatması ve 2 aracı altına aldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

'KAPININ ÖNÜNDE 2 TANE ARACI ALTINA ALDI'

Yolda sürekli kazaların olduğunu söyleyen Murat Kutlu, "Bu yoldan araçlar hızlı geliyor. Hiçbir önlem yok. TIR şoförü muhtemelen ya telefona daldı ya da uyudu. Kapının önünde 2 tane aracı altına alıyor. 1 yaralı var. Burada sürekli kazalar oluyor. Burada araçların yavaşlatılması lazım" dedi.

