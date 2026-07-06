Akçaabat Sahili'nde dev dönüşüm: İskele yeniden hayat buluyor

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Akçaabat Belediyesi, ilçenin sahil kimliğini güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Akçahasat Tesisleri önünde bulunan mendirek ile mevcut iskeleyi kapsayan düzenleme projesiyle, yıllardır bölgenin önemli simgeleri arasında yer alan alan modern bir görünüme kavuşturularak vatandaşların kullanımına sunulacak.



Hazırlanan proje kapsamında mevcut iskele, aslına uygun şekilde güçlendirilerek yenilenecek ve hem güvenli hem de estetik bir yapıya dönüştürülecek. Geçmişten bugüne Akçaabat'ın hafızasında önemli bir yere sahip olan iskele, yapılacak düzenlemelerle yeniden ilçenin turizm ve sosyal yaşamına kazandırılacak.



Mendirek üzerinde oluşturulacak yeni yaşam alanları ise sahile farklı bir değer katacak. Projede yer alacak seyir terasları, dinlenme alanları, kafeteryalar ve sosyal donatılar sayesinde vatandaşlar deniz manzarası eşliğinde vakit geçirebilecek, ziyaretçiler için de Akçaabat'ın yeni çekim noktalarından biri oluşturulacak.







Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sahilin yalnızca yürüyüş yapılan bir alan değil, sosyal yaşamın merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirterek "Akçaabat'ımızın denizle olan bağını daha da güçlendirecek önemli bir projeyi hayata geçirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin hafızasında önemli bir yeri bulunan iskeleyi koruyarak yeniden işlevsel hale getiriyor, mendireğimizi ise vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği sosyal bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Seyir terasları, dinlenme alanları ve sosyal donatılarıyla bu alanın hem hemşehrilerimizin hem de ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin uğrak noktalarından biri olacağına inanıyoruz" dedi.



Başkan Ekim, Akçaabat'ın her geçen gün gelişen sahil düzenlemeleriyle Karadeniz'in örnek kıyı kentlerinden biri olma yolunda ilerlediğini ifade ederek "İlçemizin doğal güzelliklerini koruyarak sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ediyoruz. Bu projeyle birlikte sahilimiz daha canlı, daha estetik ve daha fonksiyonel bir görünüme kavuşacak. Akçaabat'ımıza değer katacak her çalışmayı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.