Başakşehir'de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!

Yangın, saat 07.00 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi İSTEKS Sanayi Sitesi 7. Blokta bulunan 3 katlı iş yerinde çıktı. Plastik geri dönüşüm maddelerinin bulunduğu katta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Alevleri görüp itfaiyeyi arayan Gökhan Başak, " Saat 07.00 sıralarında biz iş yerimizi açtık. O iş yerinin çalışanları geldi. Üst katta alevlerin çıktığını söylediler. Bizde hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye çabuk müdahale etti. Burası plastik geri dönüşüm tesisi. Çabuk alevlendi ama çabuk da söndürüldü" dedi.