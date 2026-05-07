Başakşehir'de dehşet anları! Yanına yaklaşıp kurşun yağdırdılar

Dehşete düşüren olay İkitelli OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Otomobiliyle bulvar üzerine gelen bir kişi aracından indikten hemen sonra kaldırımda beklemeye başladı.

YANINA YAKLAŞIP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Bir şüpheli, kaldırımda bekleyen adamın yanına yaklaşıp silahla peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan 4 tanesi araca isabet ederken bir kurşun da kaldırımda bekleyen kişinin beline isabet etti.

Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken silahlı saldırıya uğrayan kişi yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri de otomobil ve çevresinde incelemelerde bulundu.