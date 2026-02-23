Başakşehir'de alevler gökyüzüne ulaştı! İtfaiye son anda müdahale etti

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.