Başakşehir'de alevler gökyüzüne ulaştı! İtfaiye son anda müdahale etti

23.02.2026 - 07:37Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı olayda itfaiye ekipleri son anda müdahale etti.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Başakşehirde alevler gökyüzüne ulaştı İtfaiye son anda müdahale etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

