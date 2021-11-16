GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBaşak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un evinden dehşet çıktı
HaberlerGündem Haberleri Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un evinden dehşet çıktı
ABONE OL

Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un evinden dehşet çıktı

İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Türkiye’yi yasa boğan cinayet sonrası tutuklanan Can Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar ise görenleri şok etti.

16.11.2021 - 14:01 | | Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)
Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un evinden dehşet çıktı

Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinde bulunan kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı. Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı. Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.

Başak Cengizi samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Bozun evinden dehşet çıktı

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un odasında cinayet notları ortaya çıktı: Herkes katil, kadın erkek, tartışma...
İlgili Haber
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un odasında cinayet notları ortaya çıktı: Herkes katil, kadın erkek, tartışma...

Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü. Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı.

Başak Cengizi samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Bozun evinden dehşet çıktı

Mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
İlgili Haber
Mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

SPOR VE CİNAYET NOTLARI

Psikolojik  sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar dün ortaya çıkmıştı. DHA'nın dün elde ettiği  fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyordu. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görülmüştü. Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor, camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma',  'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyordu. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyordu. 

Türkiye samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’e ağladı
İlgili Haber
Türkiye samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’e ağladı

 

Başak Cengizi samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Bozun evinden dehşet çıktı

GÜNCEL HABERLER

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek göstege alacak memur kadroları hangileri, kimleri kapsıyor?

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek göstege alacak memur kadroları hangileri, kimleri kapsıyor?

EYT'lilere müjde! Canlı yayında emeklilik şartını duyurdu, Meclis'e gelecek ve 6 aşama...

EYT'lilere müjde! Canlı yayında emeklilik şartını duyurdu, Meclis'e gelecek ve 6 aşama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek göstege alacak memur kadroları hangileri, kimleri kapsıyor?

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek göstege alacak memur kadroları hangileri, kimleri kapsıyor?

Sıradaki Haber
FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

Sıradaki Haber
Profilo iflas mı etti? Profilo Holding kimin, Profilo’nun kurucu kim?

Profilo iflas mı etti? Profilo Holding kimin, Profilo’nun kurucu kim?

Sıradaki Haber
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise Suikastı şüphelisi Samir Handal İstanbul'da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise Suikastı şüphelisi Samir Handal İstanbul'da yakalandı

Sıradaki Haber