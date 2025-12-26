GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBartın'da karşı yöne geçen otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
HaberlerGündem Haberleri Bartın'da karşı yöne geçen otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

Bartın'da karşı yöne geçen otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

26.12.2025 - 18:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

Bartın'da karşı yöne geçen otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

Bartın-Karabük yolunda karşı yöne geçip, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü yaralandı. Kaza, minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Gökçekıran mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kaza, minibüsün araç içi kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Burdur'da kadınların yasak ilişki tartışması cinayetle bitti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
#Gündem

Burdur'da kadınların yasak ilişki tartışması cinayetle bitti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Akdeniz ve Karadeniz için fırtına uyarısı
#Gündem

Akdeniz ve Karadeniz için fırtına uyarısı

'Bolu'nun Pamukkalesi'nde kış sessizliği: Ormanın yeşiliyle beyaz travertenlerin buluşması
#Gündem

'Bolu'nun Pamukkalesi'nde kış sessizliği: Ormanın yeşiliyle beyaz travertenlerin buluşması