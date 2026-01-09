Bartın'da feci kaza! Kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: BARTIN (İHA)

Bartın'da seyir halinde bulunan bir otomobil, kavşaktan çıkan başka bir otomobile çarptı. Feci kazada, araçta sıkışan 2 yaralı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

 

Edinilen bilgiye göre Bartın Kutlubey Yazıcılar Köyü üst geçit altındaki kavşakta seyir eden, plaka ve sürücüleri açıklanmayan bir otomobil, kavşaktan yola çıkan başka bir otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan 2 kişi kurtarma için çalışma başlatıldı. Yaralılar 18 yaşındaki U.E. ile 22 yaşındaki M.B.A isimli şahıslar ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla sırayla sıkıştıkları araç içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Öte yandan seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün yağış nedeniyle kaygan yolda, duramaması sonucu kavşaktan çıkan otomobile çarptığı ileri sürüldü.

