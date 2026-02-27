Bartın'da beyaz esaret! Karla mücadele çalışmaları devam ediyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.02.2026

Kaynak: BARTIN (İHA)

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bartın'ın yüksek kesimlerdeki köylerinde yağan kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, il özel idaresinin zorlu mücadesi sürüyor. Köy ve grup yollarını ulaşıma açan ekipler, ara yollarda gerçekleştirdiği kar küremenin yanı sıra yollardaki buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmaları da yürütüyor. Ekipler özellikle Hasankadı Beldesi ve Ulus ilçesine bağlı Ören, Güneyören, Elmacık, Isırganlı, Turanlar, Balat, Ağaköy, Ulukaya, Aşağıçerçi, Eşeler, Cöcü ve Darıören gibi köylerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

