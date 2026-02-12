Bartın Kurucaşile'de cephane gibi ev ortaya çıktı
12.02.2026 - 20:09Güncellenme Tarihi:
Bartın'da bir şahsın evinde yapılan aramalarda, toplam 10 adet ruhsatsız silah, 20 adet kama ve 279 adet fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Başköy köyünde bir şüpheli şahsın ikametinde yapılan arama faaliyetinde; 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet antika olduğu değerlendirilen ruhsatsız doldurma tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 20 adet kama ele geçirildi.
Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 279 adet av tüfeği fişeği bulundu. Şahıs hakkında 6 bin 136 sayılı Kanuna Muhalefet ve 2 bin 863 sayılı Kanuna muhalefetten adli işlemlere başlandı.