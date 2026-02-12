Bartın Kurucaşile'de cephane gibi ev ortaya çıktı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Başköy köyünde bir şüpheli şahsın ikametinde yapılan arama faaliyetinde; 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet antika olduğu değerlendirilen ruhsatsız doldurma tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 20 adet kama ele geçirildi.

Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 279 adet av tüfeği fişeği bulundu. Şahıs hakkında 6 bin 136 sayılı Kanuna Muhalefet ve 2 bin 863 sayılı Kanuna muhalefetten adli işlemlere başlandı.