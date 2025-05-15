Barış zirvesi! ABD, Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek

Dolmabahçe’de Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus heyeti arasındaki görüşme sona erdi.

Yarın; Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti, Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti İstanbul’da olacak.

Farklı formatlarda bir dizi görüşme daha yapılacak.

ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılması gündemde.

Dörtlü (ABD, Rusya, Ukrayna, Türkiye) formatta bir görüşme olup olmayacağı ise kesinleşmedi