Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda flaş operasyon! Hepsi öldürüldü
Terör örgütü PKK/YPG ile mücadele Suriye’de de devam ediyor. MSB’den yapılan son açıklamada, “Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek” ifadelerine yer verildi.
19.04.2022 - 18:01 |
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz Suriye’de de devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" açıklamasında bulundu.