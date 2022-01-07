Barış Pınarı Bölgesindeki 8 PKK'lı etkisiz
MSB, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
07.01.2022 - 10:28 |
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/ihGsIUIy6N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2022