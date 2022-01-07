Barış Pınarı Bölgesindeki 8 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."