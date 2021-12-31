Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.