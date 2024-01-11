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Banu Küçükköylü kimdir? Eski model Refia Banu Küçükköylü kaç yaşında, şu an nerede, ne iş yapıyor?

Banu Küçükköylü kimdir? Banu Küçükköylü ile ilgili aramalar son günlerde arttı. Vatandaşlar eski model Banu Küçükköylü’nün kim olduğunu merak ediliyor.

11.01.2024 - 13:03 |
Banu Küçükköylü kimdir? Eski model Refia Banu Küçükköylü kaç yaşında, şu an nerede, ne iş yapıyor?

Banu Küçükköylü vatandaşlar tarafından arama motorlarında en çok aranan isimlerden biri oldu. Banu Küçükköylü kimdir? Sorusuna yanıt aranamaya başlandı.

BANU KÜÇÜKKÖYLÜ KİMDİR?

Refia Banu Küçükköylü, eski modeldir. Küçükköylü'nün Galaxie Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve Luxe International Real Estate isimli şirketleri olduğu iddia edilse de Küçükköylü ile ilgili detaylı bilgi bulunuyor.

 

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