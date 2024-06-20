Bankalar açık mı, 20-21 Haziran bankalar kapalı mı? Bugün bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 20 Haziran 2024 bankalar açık mı?
Vatandaşlar, bayram sonrası bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. 2024 Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazartesi günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erdi. Bu yıl, bayram tatiline ek olarak 2 günlük idari izinle birlikte tatil süresi 9 güne çıkarıldı. Resmi tatil günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor. Ancak idari izin günlerinde bankaların durumu farklılık gösterebiliyor. Peki, 20-21 Haziran tarihlerinde bankalar açık mı, çalışıyor mu?
20.06.2024 - 11:07 |
Bugün bankaların açık olup olmadığı, Kurban Bayramı'nın bitimiyle birlikte vatandaşların gündeminde. Özellikle EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri olanlar için bu bilgi önemli. Kurban Bayramı'nın ardından 2 günlük idari izin süresi de dahil edilince tatil 9 gün oldu. Ancak, bu idari izin sadece kamu kurumlarını kapsıyor.
20-21 HAZİRAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Evet, çalışıyor. Bayram sonrası özel sektör bankaları, idari izin kapsamında yer almadığı için 20-21 Haziran tarihlerinde normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Bu nedenle, bankacılık işlemlerinizi bugün ve yarın rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.