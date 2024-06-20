Bankalar açık mı, 20-21 Haziran bankalar kapalı mı? Bugün bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 20 Haziran 2024 bankalar açık mı?

Bugün bankaların açık olup olmadığı, Kurban Bayramı'nın bitimiyle birlikte vatandaşların gündeminde. Özellikle EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri olanlar için bu bilgi önemli. Kurban Bayramı'nın ardından 2 günlük idari izin süresi de dahil edilince tatil 9 gün oldu. Ancak, bu idari izin sadece kamu kurumlarını kapsıyor.

20-21 HAZİRAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Evet, çalışıyor. Bayram sonrası özel sektör bankaları, idari izin kapsamında yer almadığı için 20-21 Haziran tarihlerinde normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Bu nedenle, bankacılık işlemlerinizi bugün ve yarın rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.