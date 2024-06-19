Bankalar 20-21 Haziran açık mı, kamu bankaları ne zaman açılıyor? 20 Haziran Perşembe bankalar açık mı?
16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona eriyor. 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günleri sadece kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmişti. Söz konusu karar nedeniyle bankaların perşembe ve cuma günü açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, Bankalar perşembe açık mı, bankalar 20-21 Haziran açık mı? Kamu bankaları ne zaman açılıyor?
Bankalar 20-21 Haziran açık mı, kamu bankaları ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran’da başladı. Bankalar, noterler gibi yerler bayram tatili nedeniyle kapalıydı. 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihleri ise bayram tatilini dışında olduğundan banka işlemleri olanlar yarın (Perşembe günü) bankaların açık olup olmadığına dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 20 Haziran Perşembe bankalar açık mı?
BANKALAR 20-21 HAZİRAN AÇIK MI, KAMU BANKALARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir, tarih arası sadece kamu çalışanlarına idari izin kapsamına alınmıştı.
Bankalar 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü normal çalışma saatlerinde işlemlerine devam edecek.
Bayram tatili boyunca acil bankacılık işlemleriniz için mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi