Bankalar 20-21 Haziran açık mı, kamu bankaları ne zaman açılıyor? 20 Haziran Perşembe bankalar açık mı?

Bankalar 20-21 Haziran açık mı, kamu bankaları ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran’da başladı. Bankalar, noterler gibi yerler bayram tatili nedeniyle kapalıydı. 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihleri ise bayram tatilini dışında olduğundan banka işlemleri olanlar yarın (Perşembe günü) bankaların açık olup olmadığına dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 20 Haziran Perşembe bankalar açık mı?

BANKALAR 20-21 HAZİRAN AÇIK MI, KAMU BANKALARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir, tarih arası sadece kamu çalışanlarına idari izin kapsamına alınmıştı.

Bankalar 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü normal çalışma saatlerinde işlemlerine devam edecek.

Bayram tatili boyunca acil bankacılık işlemleriniz için mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

Haberin Devamı

19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi