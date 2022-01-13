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Banka müdürüne 2,5 milyon dolar zimmet gözaltısı! Müşteri hesaplarından...

Sivas'ta özel bir bankanın şube müdürü B.T. (47) müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

13.01.2022 - 17:40 | | DHA
Banka müdürüne 2,5 milyon dolar zimmet gözaltısı! Müşteri hesaplarından...

Sivas'ta bir bankanın müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Bunun üzerine banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Yapılan incelemelerde müşteri hesaplarındaki paraların bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlendi. Bunun üzerine durum polise iletildi.

Polis ekipleri bankanın 5 müşterisinin hesaplarından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan B.T. hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma sürüyor. 

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