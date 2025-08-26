Balıklama atlayış ölümle sonuçlandı! O anlar anbean kaydedildi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: İHA

 Isparta'nın Senirkent ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayan çocuk, boynunu toprak zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 10 Ağustos Pazar günü Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan gölette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı. Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün, sabah saatlerinde kaybetti.



OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI

Hayatını kaybeden Karaaslan'ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü Gençali köyünde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.

