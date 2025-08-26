Bu mahallede toprak altın değerinde! 20 dekarlık seradan tonlarca ürün alındı

3

Örtü altı seracılığın hem ürün kalitesi hem de ekonomik kazanç açısından avantaj sağladığını vurgulayan Dağdaş, "Dekar başına 15-20 ton arasında ürün alıyoruz. Bu yüksek tonaj sayesinde ciddi bir kazanç sağlanıyor. Dodurga domatesi, pazarda artık ismiyle anılır hale geldi. Halkımızı da bu konuda bilgilendirerek seracılığı yaygınlaştırmak istiyoruz. Mahallemizde daha büyük alanlarda sera kurulursa kümelenme de sağlanmış olacak. Bu sayede tüccarında, bizim Pazar bulmamızda daha kolay olacak" diye konuştu.