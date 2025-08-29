GAZETE VATAN ANA SAYFA
Balıkesir'de zeytinlikler kuraklık tehdidi altında!
Türkiye'nin zeytin deposu Balıkesir'de, üreticileri endişe sardı. Uzmanlara göre, 2024 ve 2025 yazında yaşanan kuraklık, zeytin ağaçlarını vurdu. Zeytinlerdeki sararmalar ve küçük kalan taneler, bu yılki hasadı olumsuz etkilerken, gelecek senenin veriminin de düşmesine neden olacak. Şimdi tüm gözler, ağaçları kurtarması beklenen Eylül yağmurlarında. Yağışların gelmemesi halinde, zeytin rekoltesinde ciddi bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Bu durum, hem üreticiyi hem de zeytin ve zeytinyağı tüketicilerini yakından ilgilendiriyor.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'de, zeytin ağaçları kuraklık tehdidi altında. Balıkesir Üniversitesi'nden Dr. Mücahit Kıvrak, 2024 ve 2025 yaz aylarında yaşanan kuraklığın, zeytinliklerde hem bu yılın verimini hem de gelecek senenin rekoltesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, 2025 yazında yaşanan kuraklığın zeytinliklerde hem verime hem de kaliteye olumsuz yansıdığını söyledi.

2024 yazının da oldukça kurak geçtiğini hatırlatan Dr. Kıvrak, "Kış aylarında yeterli yağış alamadık. Bu nedenle hem toprakta hem de zeytin ağaçlarının gövdelerinde su tutan alanlarda ciddi eksilmeler meydana geldi. Bunun sonucu olarak ağaçlarda genel sararmalar görülüyor.

Bu durum sürgün boylarının kısalmasına yol açacak. Özellikle Eylül ayında yeniden uzaması gereken sürgünler yeterince gelişemeyecek ve bu da önümüzdeki yılın verimine doğrudan yansıyacak" dedi.

Kuraklığın mevcut yılın ürününü de etkilediğini vurgulayan Kıvrak, "Ağaçlarda mevcutta taneler varsa, bu taneler küçük kalacak. Çünkü su meyvenin irileşmesini, et miktarının artmasını ve kabuğun ince olmasını sağlıyordu. Su eksikliği sofralık kalitesinde ve yağ kalitesinde düşüşlere sebep olacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Kıvrak, Eylül ayından itibaren çiğ ve güz yağmurlarının başlaması halinde zeytin ağaçlarının kısmen toparlanabileceğini de belirterek, "Yağışlarla birlikte meyveler toparlanır ve üretici sezona daha umutlu girebilir" diye konuştu.

