Balıkesir'de yolcu treni düşen kaya nedeniyle raydan çıktı
09.02.2026 - 00:25Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yamaçtan koparak demiryoluna düşen kaya parçasına çarpan yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı. 150 yolcunun bulunduğu trende şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi seyir halindeyken dağlık araziden büyük bir kaya parçası rayların üzerine düştü. Olay sırasında bölgeden geçen trenin kayaya çarptığı kazada lokomotif raydan çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Trende bulunan 150 yolcusu, kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Yolcular bölgeye sevk edilen başka bir tren ile Soğucak İstasyonu’na geri götürüldü. Oradan da otobüsler ile Manisa’nın Soma ilçesine götürüldü. Yolcuların bir başka tren ile İzmir’e götürüleceği belirtildi. Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.