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Balıkesir'de tarihi zeytin yolları gün yüzüne çıkarılıyor

08.07.2025 - 15:31Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'de tarihi zeytin yolları gün yüzüne çıkarılıyor

Ayvalık Alan Başkanlığı, geçmişte zeytinlerin yük hayvanlarıyla fabrikalara taşındığı yolları tespit etmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, zeytinlikler gibi kültürel peyzaj alanlarıyla sanayi bölgesi arasındaki fiziksel bağlantıların belirlenmesi ve bu bağlantılara dair verilerin analiz edilmesi hedefleniyor.

Yapılan alan gezisiyle zeytin üretiminin tarihsel süreçte kent ekonomisi üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması amaçlanıyor. Ayvalık Alan Başkanı Dr. Berrin Akın, "Günümüzde endüstri mirası olarak adlandırdığımız, döneminin önemli bir endüstri kenti olan Ayvalık'ın bu kapasitesinin oluşmasında ana etken hiç kuşkusuz bölgedeki verimli zeytin ağaçlarının varlığıdır. Ayvalık'ın doğusunda konumlanan alandan elde edilen mahsul, kent merkezindeki fabrika ve atölyelere taşınarak öncelikle zeytinyağı üretimiyle, sonrasında sabun gibi ardıl üretimlerle yepyeni tüketim ürünlerine dönüşmekteydi. Bu bağlamda bölgeden elde edilen zeytinlerin kente taşınması ayrı bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Saha çalışmasına Ayvalık Yönetim Planı Danışma Kurulu üyesi Doç. Dr. Hasan Sercan Sağlam, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı personeli Levent Karakoç ve yerel tarih araştırmacısı Taylan Köken'in de yerel ve akademik destek verdiği öğrenildi.

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