Balıkesir'de otomobil, motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Balıkesir'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, motosiklete kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü kadın yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay Balıkesir merkezde bulunan Toplu Taşıma Merkezi (TTM) yakınlarında meydana geldi. 45 YJ plakalı Opel marka otomobil önünde seyir halindeki 59 AFK plakalı motosiklet ile kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri kazaya müdahale ettiler. Motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

