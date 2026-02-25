Balıkesir'de F-16 uçağı düştü! 1 pilotumuz şehit oldu

Haberin Devamı

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolunun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotunun şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş bir alana yayılırken ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ USTAOĞLU: F-16 UÇAĞI DÜŞTÜ, BİR PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti. Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, AA muhabirine, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını söyledi. Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu belirterek, "Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bu arada F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

MSB: "UÇAĞIMIZIN ENKAZINA ULAŞILMIŞTIR"

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise "9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Balıkesir'de F-16'nın kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağı le 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesildiğini ve uçağın kaza kırıma uğradığını açıklamıştı. Kaza kırıma uğrayan uçakta Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Bolat için taziye mesajı yayımladı.

Güler " Kahraman silah arkadaşımız Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve sil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: AİLESİNE, YAKINLARINA VE AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: F-16 UÇAĞIMIZLA GECE 00.56 İTİBARIYLA TELSİZ İRTİBATI KESİLMİŞ

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır.

İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."