Balıkesir'de deprem! İstanbul dahil birçok ilde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Bursa, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Manisa ve İzmir gibi illerden de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz "Balıkesir çok büyük bir yer ancak ben tesadüfen tam bölgedeyim. Çok hafif bir şekilde hissettik. Çok kısa sürdü. Bir olumsuzluk durum yok. Süreci takip ediyoruz. Burası bölgesel olarak deprem konusunda tecrübeli." ifadelerini kullandı.

KIZILAY: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kızılay'dan, Balıkesir Gönen'deki deprem sonrası açıklama yapıldı. Kızılay'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda "Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİMİZ YOK"

CNN TÜRK'e bilgi veren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz 'İçerisinde çok fazla fay barındırıyor. O bölge için büyük bir beklentimiz yok. Elbette biraz incelememiz gerekiyor fay hattındaki durumu. Marmara Denizi'nde beklediğimiz faydan farklı bir deprem. İstanbul ile ilgili bir durum yok. 1953'te bu bölgede büyük bir deprem meydana geldi. Başka büyük bir enerjinin birikmediğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.