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Balıkesir’de DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı

Balıkesir’de Irak uyruklu terör örgütü üyesi 5 kişiye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

22.12.2023 - 15:50 | | İHA
Balıkesir’de DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerince yürütülen operasyonda Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 5 şahsa Balıkesir’in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan bir şahsın yapılan işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Kaçan bir şahıs için isi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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