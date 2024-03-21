Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD saat 22.20'de Balıkesir merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.