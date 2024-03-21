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Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

21.03.2024 - 22:44 |
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD saat 22.20'de Balıkesir merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

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