Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
21.03.2024 - 22:44 |
AFAD saat 22.20'de Balıkesir merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dursunbey (Balıkesir)
Tarih:2024-03-21
Saat:22:20:41 TSİ
Enlem:39.64 N
Boylam:28.77556 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/OICM4tLRpq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi