Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgiye göre saat 08.33'te Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
22.11.2023 - 09:04 |
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriye göre saat sabah 08.33'te Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 13.2 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 22, 2023
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) https://t.co/RUr1u5ez2N
22.11.2023, 08:33:56 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 13.2 km#Kandilli