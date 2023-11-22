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Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgiye göre saat 08.33'te Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

22.11.2023 - 09:04 |
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı veriye göre saat sabah 08.33'te Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 13.2 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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