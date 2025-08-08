Balıkesir'de 20 yıl sonra bir ilk! Görenler inanamadı: Dakikalar içinde ömrünü tamamladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: İHA

Balıkesir'de yüzyılın çiçeği gerçek oldu. Sadece ömründe bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi dakikalar içinde ömrünü tamamladı.

Botanik bahçesindeki 'Sabır Çiçeği' 20 yıl sonra açtı ve ardında onlarca yavru ageve bitkisi bıraktı. Sadece ömründe bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi, Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde çiçek açtı.

Botanik alanında uzman olan Prof. Dr. Fatih Satıl yaptığı açıklamada Agave bitkisi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Satıl, "Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan Agave bitkisi (Sabır çiçeği) ile ilgili halk arasında yüz yıl yaşadığı ve yüzyılda bir çiçek açtığı gibi yanlış bir bilgi de dolaşır.

O nedenle bu bitki bazı yerlerde yüzyıl çiçeği olarak da biliniyor. Aslında Agave bitkisi ortalama 10 ila 30 yıl arası yaşıyor. Bitki ömründe sadece bir kez çiçek açtıktan sonra da ömrünü tamamlıyor. Bu durum botanik biliminde Semelpariti (Ömrü boyunca bir kere çiçek açan) olarak adlandırılır. 7,5 metre boyunda olabilen bitkinin yaprakları etli ve serttir.

Yapraklarında keskin dikenler vardır. Ülkemizde de Akdeniz ikliminin olduğu yerler de park bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır. Son yıllarda havaların çok sıcak geçmesi bitkinin bu bölgede de çiçek açmasına neden oldu. Bitki FEF bahçesine yaklaşık 20 yıl önce peyzaj düzenlemeleri esnasında dikilmişti. Bu yıl çiçeklenerek ömrünü tamamlamış oldu. İlginçtir ki ömrünü tamamlayan bitki çevresinde onlarca yavru Agave bitkisi bırakır" açıklaması yaptı.

