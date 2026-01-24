Balıkesir'de 1 dakika içinde peş peşe depremler

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.01.2026 - 11:07
Balıkesir'de korkutan bir deprem daha meydana geldi. Balıkesir Sındırgı'da geçtiğimiz akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak yine bugün saat 10.34'te 10 saniye arayla merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere göre 4.1 büyüklüğünde ilk deprem yerin 10.73 kilometre altında, bu depremden 10 saniye sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre altında meydana geldi. Deprem Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.

 

