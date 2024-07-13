Balıkesir ve Hatay'da orman yangını! Havadan ve karada müdahale başladı

Arsuz’un kırsalında Haymaseki Mahallesi'nin yerleşim alanları yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Hızla yayılan yangında alevlerin mahallenin Boynuyoğun ve Söbeseki sokağına kadar yaklaştığı bildirildi.

Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterleri yanı sıra kara ekipleri de yangın bölgesinde alevleri söndürme çalışmalarını sürdürürken, rüzgarın etkisiyle de yangın hızla başka alanlara da ilerlediği öğrenildi.

BALIKESİR'DE ORMANLIK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Ayvatlar kırsal mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Balıkesir'in Ayvatlar kırsal Mahallesi'nde başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına havadan ve karadan 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk mücadele aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel katılıyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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