BALIKESİR TOKİ kura sonuçları: 7 bin 548 konut sahibi belli oluyor! İşte Balıkesir asil ve yedek listeler

BALIKESİR TOKİ kurası için beklenen saat geldi. 7 bin 548 konut sahibini buluyor. TOKİ resmi sayfasından canlı takip edilecek çekiliş sonuçları e devlet'ten ilan edilecek. Balıkesir kazanan asil ve yedek listeler de açıklanmış olacak.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir için planlanan kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü günü yapılacak. Çekilişin ardından kent genelinde inşa edilecek 7 bin 548 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak.

TOKİ BALIKESİR KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

TOKİ'nin Balıkesir'de inşa edeceği 7 bin 548 konut için ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:

Balıkesir Merkez'de (Altıeylül, Karesi) 3 bin 267,

Gönen'de 750,

Ayvalık'ta 459,

Bandırma'da 416,

Bigadiç'te 400,

Dursunbey'de 300,

Erdek'te 300,

İvrindi'de 300,

Sındırgı'da 250,

Susurluk'ta 250,

Havran'da 220,

Manyas'ta 200,

Kepsut'ta 140,

Balya'da 116,

Edremit'te 100,

Savaştepe'de 80 konut hayata geçirilecek.

TOKİ Balıkesir'de kaç ev verecek?

TOKİ, Balıkesir’de toplam 7.548 sosyal konut için kura çekimi gerçekleştirecek.

Balıkesir TOKİ kura listeleri açıklandı mı?

Evet, kura çekilişine katılacak adayların isimleri ve reddedilen başvurular açıklandı.

Balıkesir TOKİ konutlarında ödeme planı nasıl?

Konutlarda %10 peşinat alınıyor ve kalan tutar 240 ay vade ile ödeniyor.