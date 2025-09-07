Balıkesir Sındırgı'da 6 dakika arayla iki büyük deprem meydana geldi!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 12.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.41'de 4.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,72 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Balıkesir kent merkezinin yanı sıra, başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti. (DHA)
BİR DEPREM DAHA OLDU
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.41'de 4.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre deprem, yerin 9,96 kilometre derinliğinde oldu.
İŞÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI
Depremden kısa süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun' dedi.
