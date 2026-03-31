GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Balıkesir-İstanbul-İzmir yolunda korkutan tır yangını

31.03.2026 - 20:54

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Balıkesir-İstanbul-İzmir yolu üzerinde bariyerlere çarpan tırın alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı. Yanan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karesi ilçesi, Naipli mevkii İstanbul-İzmir otoyolunda İstanbul istikametinde seyir halindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. İzmir istikametine geçen tır alev alırken, kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden Altıeylül Grup Amirliği personeli tarafından yangın söndürülürken, yaralı sürücü ve yanında bulunan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından temizlik çalışması yapılan yolda ulaşım bir süre kontrollü şekilde tek şeritten verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

