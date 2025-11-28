Balıkesir Bandırma’da zincirleme kaza meydana geldi: 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bandırma-Balıkesir yolu Küçük Sanayi Sitesi batı girişi kavşağı yakınında meydana geldi. Aynı yönde seyreden 16 APD 204 plakalı minibüs, 16 NUP 19, 17 AIG 925, 10 PM 585 ve 34 FMA 166 plakalı otomobiller ile 34 EPM 812 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Bandırma çıkışı bölünmüş yolda trafik yaklaşık 1 saat boyunca durdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.