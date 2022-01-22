Balıkesir Bandırma'da korkutan görüntü! Deniz 10 metre çekildi

Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu üç gün önce yaklaşık 10 metre geri çekildi. Marmara Denizi'nde bir hafta önce yaşanan fırtınanın ardından denizin geri çekilip üç gündür devam etmesi şaşırtıyor. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı. Deniz seviyesinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor.